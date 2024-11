L’atmosfera per il, uno degli appuntamenti più attesi e accesi del calcio italiano, si fa sempre più intensa a Torino. Mentre il fischio d’inizio si avvicina, i tifosi della Juventus si preparano a sostenere i propri colori in un modo che va ben oltre la semplice presenza allo stadio. È ormai una tradizione consolidata per i bianconeri riunirsi in un corteo verso lo stadio, dando il via a una carica emozionale che anima tutta la città e accende l’attesa per la sfida contro il Torino.Prima del Derby, migliaia di tifosi della Juventus si radunano per dare vita a un corteo che si snoda per le vie di Torino, trasformando le strade in un mare di bandiere bianconere e cori. È un momento di unità che rappresenta un rito irrinunciabile per i supporter juventini: sfilare insieme, fianco a fianco, prima di una partita così sentita crea un legame ancora più forte tra la tifoseria e la squadra.