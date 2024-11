Le possibili scelte di Thiago Motta



In attacco

Lasi prepara a tornare in campo per il derby della Mole, pronta a sfidare ilin un incontro che promette intensità e grandi emozioni. I bianconeri diarrivano a questa sfida forti della vittoria in campionato contro l’Udinese e di un prezioso pareggio in Champions League sul campo delLa squadra torinese allenata da Vanoli, invece, sta attraversando un momento di crisi dopo un inizio di stagione molto positivo, e ora cerca disperatamente di risollevarsi. Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per raccogliere punti preziosi: la Juventus vuole mantenere il passo del Napoli di Conte, attuale capolista, mentre il Torino punta a riavvicinarsi alle posizioni che valgono un posto in Europa.Thiago Motta sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che ha ben figurato nella recente trasferta europea. Nonostante il pareggio contro il Lille, la prestazione della squadra è stata solida, e il tecnico non dovrebbe quindi apportare grandi modifiche. Tuttavia, ci sono alcune assenze importanti da considerare. Oltre ai noti Bremer e Milik, anche Nico Gonzalez sarà fuori dalla lista dei convocati: l'argentino, infortunatosi nella partita contro il Lipsia, era stato inizialmente chiamato dalla nazionale argentina, ma dopo un confronto tra le parti si è optato per farlo rimanere a Torino per accelerare il recupero.Tra i pali, la conferma dovrebbe andare al portiere Di Gregorio, autore di un'ottima prestazione contro il Lille. In difesa, Savona è pronto a occupare nuovamente il ruolo di terzino destro, forte di una partita eccellente e di un gol realizzato contro l’Udinese. Kalulu si conferma una sicurezza al centro della retroguardia, dove dovrebbe fare coppia con Gatti, altro pilastro del reparto difensivo della Juventus. Sulla sinistra, Cambiaso si prepara a dare il suo contributo, pronto a sfruttare la sua versatilità per creare pericoli nella metà campo avversaria.A centrocampo, Locatelli resta il cervello della squadra, capace di dettare i ritmi e supportare i compagni anche in fase di interdizione. Accanto a lui, Khephren Thuram ha guadagnato fiducia grazie a prestazioni sempre più convincenti: dopo la grande giocata contro l’Udinese e l’ottima partita a Lille, la sua presenza nel derby è praticamente scontata. Conceição, con la sua velocità e abilità nel dribbling, rappresenta un’arma preziosa per Motta, capace di fare la differenza anche in spazi ristretti., grande colpo di mercato dell’estate, è ancora a caccia del primo gol in bianconero, nonostante due reti annullate contro il Lille, entrambe per fuorigioco di compagni.In attacco, Kenan Yildiz si prepara a essere uno dei protagonisti. Il giovane numero 10 ha già incantato in Champions League con un gol spettacolare e ha dimostrato il suo valore con una doppietta decisiva nel derby d’Italia contro l’Inter. Infine, Dusan, reduce dal rigore trasformato contro il Lille, è praticamente insostituibile in queste sfide così cariche di significato.