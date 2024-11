Le quote di Juventus-Torino

Un punto a Lille in rimonta, con un 1-1 firmato Vlahovic, nella quarta giornata di Champions League per la, che torna a muovere la classifica dopo il passo falso allo ‘Stadium’ contro lo Stoccarda. Sono così sette i punti nel girone unico in Europa per Thiago Motta, che nella prossima giornata affronterà un Aston Villa da non sottovalutare, nonostante il passo falso con il Bruges nell’ultima giornata. Settimana corta ma incandescente sotto la Mole, dal momento che la Juventus è già entrata in clima Derby: sabato sera all’‘Allianz Stadium’ arriva unin piena crisi.- In casa Juve, sembrano non esserci dubbi sull’impiego di Dusan Vlahovic, titolare fisso con Thiago Motta, che lo ha sostituito solo nel finale contro il Lille. D’altra parte, in assenza di Milik, al serbo toccano gli straordinari in avanti. Sull’altra sponda del Po, l’infortunio di Zapata ha reso complicate le scelte di Vanoli, che in attacco può contare su Sanabria, Karamoh e sul giovanissimo Njie, mentre Ché Adams rimane in dubbio a causa dell’infortunio muscolare patito contro la Fiorentina. La quota vittoria Betclic per la Juventus è a 1.57 (1.55 su Planetwin365), il pareggio è a 3.87 e il successo dei granata a 6.45. L’Under 2.5 è stimato a 1.60, mentre l’Over 2.5 è a 2.11.- Il 7 ottobre 2023, Federico Gatti e Arkadiusz Milik posero la firma sulla vittoria juventina nella stracittadina del capoluogo piemontese. La replica del risultato esatto è quotata ora a 5.50 da Betclic.- Lo ‘Stadium’ viaggia verso il tutto esaurito, per una sfida che storicamente ha un peso non indifferente per entrambi i club e le tifoserie. La classifica attuale fotografa al meglio il momento delle due squadre: la Juventus è sesta, ma ancora imbattuta in campionato, con 6 pareggi e 5 vittorie. I granata sono scivolati in decima posizione con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.In tema di possibili protagonisti, la quota-goal Betclic di Dušan Vlahovic nel Derby della Mole è di 2.25, una rete di Yildiz è quotata 3.70 e un goal di Weah 4.75. Dall’altro lato, invece, una marcatura di Sanabria è quotata 6.50. A 8.50, poi, un eventuale timbro di Njie.