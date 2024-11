Juventus-Torino, la moviola live

E' ufficialmente scattato il countdown che porterà al calcio d'inizio del Derby della Mole, il primo della stagione 2024/25. La Juventus, reduce dalla vittoria di Udine, vuole trovare continuità in campionato. La squadra di Thiago Motta riceve all'Allianz Stadium un Torino voglioso di riscatto e alle prese con un momento davvero complicato, condito da ben cinque sconfitte nelle ultime sei uscite in Serie A. A dirigere il match tra Juventus e Torino saràdella sezione di Seregno. Il fischietto brianzolo verrà coadiuvato dagli assistenti. ll Quarto Ufficiale sarà, mentre al VAR ci sarà, conin qualità di AVAR.​al culmine di un'azione, l'attaccante scaglia un pallone contro il difensore della Juve che accenna una reazione, ma gli animi si placano subito.fallo su Sosa e giallo anche per l'olandese della Juventus.il difensore del Torino commette fallo su Weah, poi eccede con le proteste e si prende il giallo.la Juve va in goal nuovamente con Weah, ma la rete viene annullata perché l'americano, nel momento del contrasto con Coco, tocca con la mano prima di calciare. Rete, dunque, annullata da Sozza.: Yildiz salta con un gran numero il difensore del Torino che lo ostruisce in maniera regolare. Secondo giallo tra le fila granata.: trattenuta reiterata nei confronti di Gatti e cartellino giallo per l'austriacoIl portiere del Torino, mentre andava a prendere il pallone con le mani, è stato toccato da Gatti cadendo a terra. Duro faccia a faccia in area granata con accenno di rissa tra il difensore bianconero e il portiere granata. Poi gli animi si placano.: sugli sviluppi di un calcio piazzato l'olandese va alla conclusione che viene murata da Coco. Il numero 8 invoca un fallo di mano, ma la deviazione del difensore granata avviene col petto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui