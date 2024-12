Locatelli Juve, perché non ci sarà nel derby

La Juventus è al lavoro per preparare i prossimi impegni, con l'obiettivo di iniziare il 2025 nella migliore maniera possibile. I bianconeri saranno innanzitutto impegnati nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il, scontro che vedrà affrontarsi. L'eventuale finale, invece, andrebbe in scena il 6 gennaio e potrebbe essere l'occasione per il primo trofeo della stagione. Di ritorno dall'Arabia il primo impegno in campionato sarà contro il, nel ritorno del derby della Mole.Contro i granata non ci potrà essere Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero ha infatti raggiunto, e la sconterà nel derby poiché il match con l'Atalanta verrà recuperato successivamente.