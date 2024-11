Nel suo primo derby da allenatore del Torino, Paolo Vanoli ha adottato alcune mosse tattiche che hanno almeno evitato una sconfitta umiliante. Dopo un primo tempo deludente, Vanoli ha optato per la sostituzione di Gineitis al posto di un Ilic apparso fuori ritmo e ha riorganizzato la squadra passando a una difesa a quattro. Con Pedersen avanzato e Vlasic più coinvolto nella manovra, il Torino ha ritrovato un minimo di vivacità, riuscendo a tenere lontani i bianconeri dall’area di Milinkovic-Savic per una buona mezz'ora.Nonostante questo miglioramento difensivo, il Torino non è mai riuscito a impensierire veramente la difesa juventina, e Perin ha vissuto una serata piuttosto tranquilla. L’unica occasione in cui è stato chiamato in causa è arrivata al penultimo minuto di gioco, quando ha facilmente bloccato un tiro debole di Sanabria. Vanoli, quindi, è riuscito a limitare i danni con questi aggiustamenti, ma il Torino non ha mai trovato una vera e propria soluzione offensiva per mettere in difficoltà la Juventus.