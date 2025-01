Non solo mercato: la Juventus è al lavoro soprattutto in campo in vista deldi sabato. I bianconeri devono recuperare dopo la brutta sconfitta contro il Milan in Supercoppa italiana e la gara contro il Torino è la prima occasione. Sarà un mese fondamentale per la Juve, che giocherà partite importanti come quelle contro, oltre ai match di Champions League contro Bruges e Benfica. Nella giornata di oggi, gli uomini di Thiago Motta si sono allenati, concentrandosi sulla forza dopo il riscaldamento iniziale, per poi dedicarsi alla partitella finale. I bianconeri torneranno in campo nella mattinata di domani.