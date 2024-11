Torino, come sta Adams?

La Juventus scenderà in campo sabato 9 novembre alle ore 20.45 per il derby della Mole, quello contro il Torino allenato da Vanoli che si giocherà allo Stadium. Chi è uscito infortunato dopo pochi minuti di gara però è Che Adams, nonostante sia stato convocato dalla sua Scozia. Quali sono però le sue condizioni verso il derby della Mole?Il giocatore, stando a quanto riferisce Ansa, non dovrebbe aver rimediato lesioni gravi ma nonostante ciò potrebbe non essere a disposizione per il derby.