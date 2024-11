A Torino ci sono più tifosi bianconeri o granata?

. La speranza, all'alba di questo sabato autunnale, è che la frase riecheggi anche questa sera, al fischio finale del derby all'Allianz Stadium. Intanto, però, i dati parlano chiaro: come scrive l'edizione cittadina de La Repubblica, un sondaggio effettuato da YouTrend ha smentito alcuni luoghi comuni che si erano ormai radicati nell'immaginario collettivo svelando che il 24% degli intervistati residenti nel capoluogo piemontese tifa, contro il 23% di appassionati granata. Un sostanziale equilibrio nel derby "sugli spalti", dunque, destinato però a rompersi analizzando in maniera più approfondita le risposte.Nella fascia d'età tra i 18 e i 34 anni, per esempio, la percentuale di sostenitori del Toro scende infatti al 12%, mentre quella dei bianconeri rimane ferma al dato complessivo, evidentemente frutto dei successi del recente passato). Prevalenza bianconera anche a Torino città, così come nella prima cintura (27% contro 13%); dove i granata sono la maggioranza è nella zona sud (21%), mentre se si analizzano i titoli di studio il quadro cambia di poco ma lo scettro è sempre della Vecchia Signora. Vince la Juventus, dunque. La speranza dei suoi tifosi è che lo faccia anche sul campo.