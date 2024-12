Tonali alla Juventus serve?

Partiamo dal presupposto iniziale, il centrocampo non è, dopo anni, il problema più grande per la Juventus ma allo stesso tempo la rivoluzione estiva non ha portato i risultati sperati fino a questo momento.è ovviamente la grande delusione, sia per le prestazioni sia soprattutto per le sue condizioni fisiche e le troppe partite saltate.invece ha avuto alti e bassi ma è un giocatore su cui lapuntano molto. E Teunnon ha dato fino ad ora il contributo che il mondo bianconero si immaginava. In questo scenario, si sono inserite le voci suaccostato alla Juventus. Ma che acquisto sarebbe per la squadra?Il centrocampista del Newcastle, abituato a giocare a due, si inserirebbe perfettamente nel contesto Juve. Potrebbe prendere il posto di Locatelli da centrocampista con compiti più difensivi ma allo stesso tempo alternarsi a Thuram per dinamismo e forza fisica. Le ultime partite in Nazionale hanno mostrato un giocatore in grande spolvero, che può fare la differenza nel contesto italiano e in Serie A.Al di là della difficoltà di questa operazione, soprattutto considerando che adesso sta trovando spazio con continuità nel Newcastle e dell'eventuale costo del trasferimento,Le priorità sono altre, c'è una difesa da risistemare con urgenza e un attacco da ampliare. Certo, in una Juventus senza altri "problemi", Tonali rappresenterebbe un miglioramento rispetto a quello che c'è già. Ma non è questo il tempo per un regalo così.