Todibo alla Juventus: quando si può chiudere

La Juventus continua il proprio pressing per arrivare alla definizione dell'operazione destinata a portare in bianconero il difensore centrale Jean-Clair Todibo. I contatti Cristiano Giuntoli, Football Director zebrato, e gli agenti del calciatore sono proseguiti anche nella giornata di oggi. Da Nizza arrivano segnali positivi con la Juventus decisa a seguire la traccia ormai pianificata da tempo: un prestito oneroso - riguardo al quale si sta appunto definendo la cifra da mettere sul piatto - al quale seguirà un obbligo di riscatto. Madama vuole venire a capo della situazione il prima possibile per puntellare il reparto difensivo con uno dei principali obiettivi dell'estate.Quello che sta per iniziare si preannuncia un weekend all'insegna della calma apparente anche sul fronte Todibo. La Juve continua a tessere la tela nell'ottica di arrivare il più velocemente possibile al giocatore in modo da poterlo mettere a disposizione di Thiago Motta per l'inizio della Serie A, programmato per il 19 agosto quando a Torino arriverà il Como. Non sono dunque attese novità nel corso di questo fine settimana, mentre è lecito attendersi che la chiusura dell'operazione possa concretizzarsi nel corso della prossima settimana.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui