Dusanè pronto a rispondere sul campo e dimenticare la polemica che ha seguito il post-partita contro il Venezia. Il centravanti serbo, spesso nel mirino della critica, ha però numeri che parlano per lui. Con 11 reti finora in stagione, di cui 7 in campionato e 4 in Champions League, è il miglior marcatore della Juventus e il miglior "italiano" del 2024 con 23 gol. Nonostante le critiche, la sua prolificità in zona gol è indiscutibile.Nel corso della scorsa Coppa Italia,era entrato in scena nelle semifinali, partendo dalla panchina contro. La sua decisività non è mancata, con gol fondamentali contro la Lazio e l’Atalanta. Stavolta, però, toccherà a lui fare gli straordinari, vista la situazione della rosa ridotta. La, infatti, non può permettersi di rinunciare al suo attaccante più prolifico, considerando che Motta ha pochi altri uomini di ruolo nel reparto offensivo. Weah e Nico Gonzalez hanno ricoperto il ruolo di centravanti sotto la sua gestione, ma il secondo è appena rientrato da un infortunio, mentre Weah non ha brillato nell’ultima uscita contro il Venezia.In ogni caso, nessuno ha la capacità realizzativa di, e lapunta forte su di lui per questa sfida cruciale. Il, squadra contro cuiha realizzato più gol da quando è in Italia (7 centri, al pari della Lazio), si preannuncia come l’avversario ideale per il tris in 7 giorni, dopo le reti contro Manchester City e Venezia. Le motivazioni sono chiare: la Juventus punta su Vlahovic per alimentare il sogno di vincere la Coppa Italia e non lasciare nulla di intentato in questa stagione.