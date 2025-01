La sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan sembra non aver fatto bene alla, anche in. Come scrive Calcio & Finanza, ieri il titolo del club bianconero ha registrato un calo del 6,84% a Piazza Affari. In particolare, così, le azioni bianconere sono scese a quota 2,79 euro, ai minimi da inizio novembre scorso, con una capitalizzazione calata quindi a 1,057 miliardi di euro. Alti anche i volumi di scambi, con oltre 3,1 milioni di pezzi passati di mano su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 1,7 milioni al giorno.