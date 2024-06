Tiago, arrivato allaa gennaio, non ha ancora avuto molte occasioni di giocare a causa di un infortunio precedente e dell'attenzione limitata di Allegri. Secondo A Bola, il Porto lo considera come possibile sostituto di Pepe, ma la Juve è disposta a cederlo solo in prestito, supportando parte del suo stipendio. Il Porto vorrebbe un accordo più vantaggioso, cercando di integrare Djaló nel loro progetto a lungo termine. La situazione è ancora in evoluzione, con entrambi i club che considerano le loro opzioni in vista della finestra estiva di calciomercato.