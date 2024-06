La Juventus mira a rivoluzionare il proprio centrocampo. Un cambiamento necessario e importante, a livello qualitativo e anche quantitativo, con Teun Koopmeiners come primo obiettivo, ma non solo. La seconda missione di Giuntoli è portare un altro centrocampista di spessore in rosa e su tutti è emerso il nome di Thuram jr. Se come detto al momento è un’alternativa a Rabiot, il cui rinnovo non è ancora certo, potrebbe diventare un obiettivo anche in caso di nuovo contratto per Cavallo Pazzo, in caso di cessione importante di McKennie, per il quale la Juventus attende un’offerta dell’Aston Villa, e di Arthur che tornerà dal prestito dalla Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.