Parola chiave: aggressività. Esordisce così ladopo aver diffuso sul proprio profilo X alcune immagini relative all'ultima sessione di allenamento, nella quale tra i protagonisti c'è il nuovo arrivato Khephren Thuram, protagonista assoluto nelle esercitazioni di giornata provate da Thiago Motta sul terreno di gioco dell'HQ Adidas di Herzogenaurach. Il centrocampista francese si è distinto per alcune giocate di grande spessore, tra cui un doppio e poderoso recupero palla nei confronti di Fagioli, a seguire un bell'intervento con il quale ha fermato l'iniziativa di Vlahovic. KT19 si è poi fatto vedere anche in partitella, prima colpendo una traversa con un gran destro a giro, prima di trovare il goal con lo stesso piede. Da sottolineare ancora una volta - e come ben si percepisce dal video - tutta la carica di Colinet, preparatore di Thiago Motta, il quale ha suonato la carica durante l'allenamento scandendo un motto inequivocabile:. Messaggio che Thuram sembra aver prontamente riecevuto.