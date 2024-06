Juventus, quando firmerà Thiago Motta?

La firma, poi l'annuncio



Il ritiro

Inizia una settimana importante per laSaranno giorni decisivi per capire quale sarà il futuro diche ha ricevuto dal club una proposta importante per il rinnovo di contratto. Ma l'attesa nell'ambiente bianconero è soprattutto per Thiago Motta.L'ormai ex allenatore del Bologna, dopo aver concluso la stagione, si è preso qualche giorno di vacanza insieme alla moglie andando dalla famiglia, come lui stesso aveva annunciato dopo l'ultima gara stagionale. Come vi abbiamo raccontato, oMa quando arriverà la firma e l'annuncio?Le parti infatti hanno discusso tutti i dettagli e mai come in questo caso si può dire che manchi solo la firma, la quale può arrivare già in questa settimana. Per quanto riguardae che ci sia intorno a metà del mese.; sarà, almeno inizialmente, un ritiro privo dei tanti nazionali impegnati tra Europeo e Coppa America. Alla Continassa ci sarà però sicuramente Thiago Motta, che potrebbe anticipare tutti e approdare a Torino qualche giorno prima. Intanto, aumenta l'attesa; il prossimo passo sarà la firma.