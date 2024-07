Laprosegue il proprio lavoro di preparazione in quel di Herzogenaurach a meno di un mese dal debutto ufficiale in campionato contro il Como di Cesc Fabregas. Terzo giorno di lavoro, dunque, agli ordini di, attento nel valutare con estrema attenzione tutti i profili a sua disposizione. Tra questi c'è ovviamente, centrocampista in cerca del pieno riscatto dopo tre stagioni in bianconero con pochi alti e tanti, forse troppi, bassi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico italo-brasiliano sta apprezzando la crescita e la voglia di rivalsa del classe 1998. Locatelli, dopo la mancata convocazione a Euro 2024, si è presentato in ritiro con un piglio diverso e Thiago ha sicuramente apprezzato. Prontamente spente, dunque, anche le voci di mercato che lo vorrebbero a Marsiglia o a Firenze. Locatelli è pronto a giocarsi le sue chance a Torino, sotto la guida del suo nuovo allenatore.





