Un autentico tuffo nella storia dellapere per tutto il suo staff. Il nuovo tecnico bianconero, accompagnato da tutti i suoi collaboratori, ha infatti fatto visita per la prima volta al Jmuseum, dove ha potuto prendere contatto e visione dei trofei e dei tantissimi cimeli che hanno contrassegnato la storia del club zebrato. Prima di iniziare la preparazione sul rettangolo verde della Continassa in vista della stagione 2024/25, dunque, il tecnico della Juve si è concesso una piacevole visita all'interno del museo che racchiude tutti i successi conquistati dal club piemontese dal 1897 ad oggi.