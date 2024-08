Ieri mattina, dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori che hanno partecipato alla partita in Svezia contro l’Atletico Madrid, Thiago Motta ha concentrato gli allenamenti su test atletici, esercitazioni offensive e lo sviluppo della manovra avanzata. L’allenatore italo-brasiliano ha continuato a lavorare sui principi di gioco che intende applicare, consapevole che sarà necessario tempo per implementare pienamente il suo progetto, soprattutto con una rosa non al completo., con Khephren Thuram a svolgere il ruolo di filtro a centrocampo. Douglas Luiz sarà affiancato da Manuel Locatelli o Nicolò Fagioli, mentre le fasce saranno presidiate dagli unici esterni disponibili, Timothy Weah a destra e Kenan Yildiz a sinistra. Dusan Vlahovic sarà il centravanti, mentre in difesa Motta si affiderà a Danilo, Gleison Bremer e Federico Gatti. Andrea Cambiaso, terzino sinistro, sarà pronto ad avanzare e ad accentrarsi durante la fase di costruzione del gioco.