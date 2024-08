Gli assenti per Juventus-Como

La lunga attesa è finita: lunedì la nuovaguidata dafarà il suo debutto ufficiale. Dopo un periodo di preparazione estiva intenso e l'’amichevole contro l’Atletico Madrid a Goteborg, conclusasi con una sconfitta per 2-0, la squadra tornerà in campo per iniziare il campionato con una sfida cruciale contro il Como.Gli allenamenti riprendono oggi alla, conpronto a mettere a punto gli ultimi dettagli per l'esordio stagionale. I giocatori hanno goduto di due giorni di riposo, un necessario momento di recupero dopo l'impegno in Svezia, e ora sono chiamati a concentrarsi sulla prima vera prova della stagione.Purtroppo, la Juventus non potrà contare su tutti i suoi effettivi. Gli infortunatisaranno ancora indisponibili, costringendo Motta a rivedere i piani di formazione per la gara inaugurale. A questi si aggiunge anche l'assenza di Arkadiusz, il quale sta ancora lavorando a parte per recuperare da un infortunio. Il centravanti polacco non sarà disponibile per la sfida contro il Como, ma punta a rientrare per le successive partite contro Verona o Roma.La sfida contro il Como rappresenta un primo test importante per la Juventus di Thiago Motta, una squadra che si presenta con diverse novità e un progetto ambizioso. I tifosi bianconeri attendono con ansia di vedere all’opera i nuovi acquisti e di scoprire come il tecnico intenda plasmare la squadra per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.