Quale Juventus vuole vedere Thiago Motta

. Oltre la sconfitta per 3 a o contro il, c’è una Juventus che ha lavorato intensamente per una settimana, nel ritiro a Horzegenaurach, che ha fatto gruppo e ha provato a far sue le indicazioni tattiche di. Oltre tutto ciò, dopo ieri, ci sono le prime indicazioni importanti, c’è la Juventus che l’allenatore ex Bologna vuole vedere.Non è un copia e incolla, perché contesto e calciatori a disposizione sono diversi, ma Thiago Motta vuole portare a Torino alcuni dei princìpi applicati a Bologna. I felsinei, nella passata stagione, sono stati la seconda squadra in Serie A per possesso palla. E nel post match, l’allenatore ha parlato proprio di questo, di una squadra che deve tenere pazientemente palla, per far correre gli avversari e poi colpire appena si aprono le maglie dell’altra squadra. Essere padrona del gioco. Servirà qualità per farlo, quella che ieri è mancata nel primo tempo e si è vista maggiormente nella ripresa.Ci sarà da lavorare, nel dato del possesso palla la Juventus, l’anno scorso, era solo all’undicesimo posto; abituata, per lo più, a chiudersi dietro e provare a colpire in ripartenza. Bisogna cambiare usi e costumi, rivoluzionare il punto di vista. Siamo solo all’inizio, ma la strada sembra tracciata . In questo senso.