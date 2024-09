Empoli-Juventus, la probabile formazione

Dopo il weekend di sosta concesso da, la Juventus è tornata a lavorare dentro le mura della Continassa, agli ordini del suo allenatore e dell’ormai celebre preparatore. L’obiettivo è arrivare al meglio non solo alla prossima sfida controma, in generale, al tour de force che vedrà i bianconeri scendere in campo ogni tre giorni. La parola d’ordine, dunque, resta la stessa per il tecnico della Juve: gioca chi merita, gioca chi sta meglio e chi rende di più in allenamento.E qui si apre il primo tema. In vista dell’Empoli, per quanto possibile, parte in pole position chi è rimasto a Torino e non ha partecipato agli impegni delle rispettive nazionali. Il secondo: l’infermeria, i recuperi di questi giorni, chi è al meglio e chi, seppur convocato, difficilmente comparirà nell’undici titolare.Pochi dubbi tra i pali: saràa difenderli. Qualche dubbio in più, invece, davanti a lui.sarà l’ultimo ad arrivare dalla sosta internazionale e, per questo, sulla destra potrebbe giocare ancora Savona; al centroconfermati ai loro posti, così come confermato dovrebbe essere. Attenzione, però, alla variabile. Come dicevamo, è rimasto a lavorare alla Continassa e può scalare le gerarchie: magari proprio a destra, dove ha già debuttato conIn mezzo al campo c’è chi sgomita. Sesembra ad oggi sicuro di un posto, è sull’altro elemento della coppia di centrocampo che si apre il ballottaggio. Le ultime le ha giocate, ma potrebbe essere il momento didi fare il suo esordio dal primo minuto.dovrebbe rientrare tra i convocati, ma difficilmente sarà un titolare.Avanziamo di qualche metro ed esploriamo scelte e opzioni offensive.al centro dell’attacco, qualcosa dietro di lui si può però rimescolare. Koopmeieners ha parlato in conferenza stampa : sta bene ed è pronto fisicamente, si candida prepotentemente ad un posto da titolare proprio dietro il numero 9 bianconero. Ai suoi lati, senzae conreduce da una lunga – e travagliata, lo sappiamo -, trasferta con l’Argentina -, si candidano a destrae a sinistra

Juventus (4-2-3-1):