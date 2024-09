Juventus a riposo: quando torna ad allenarsi

Ladopo la prima settimana con il triplice impegno tra campionato e Champions, potrà preparare il prossimo match contro il Genoa con un po' più di calma visto che non avrà gare infrasettimanali.dopo il pareggio contro il Napoli ha concesso al gruppo un po' di riposo.La Juventus ha giocato sabato alle 18 con il Napoli e il tecnico ha dato alla squadra due giorni di riposo. Niente allenamenti ieri né nella giornata odierna. I bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa quindi solamente domani. La gara contro il Genoa a Marassi è in programma per sabato alle 18. Poi la Juve sarà nuovamente chiamata all'impegno europeo, questa volta contro il Lipsia in trasferta.