Juventus-Parma: i cambianti di formazione

La Juventus deve già pensare alla prossima sfida visto che mercoledì scenderà in campo contro il Parma. Ma con quali giocatori? Ecco i possibili cambiamenti di Thiago Motta.Come riferisce Tuttosport, "potrebbe tornare l'alternanza fra i palivisto ieri sera. Assai probabile una rivoluzione in difesa, con Savona e Gatti. o. Con Koopmeiners e Douglas Luiz ancora out,ieri sera entrato negli ultimi minuti della partita. Difficile immaginare poi che Yildiz parta ancora in panchina, anche se bisognerà capire se Thiago Motta lo userà fra i trequartisti o lo schiererà dall'inizio come centravanti, dando così, almeno inizialmente, un turno di riposo a Vlahovic".