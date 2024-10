Juventus, i voti di Thiago Motta dopo Cagliari

Dopo il pareggio della Juventus contro il Lipsia, arrivano delle bocciature perIl tecnico bianconero si prende insufficiente in pagella dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta."Dopo Lipsia, un passo indietro. La Juve non chiude il conto e in modalità gestione butta 2 punti. Il rigore di Marin interrompe un’imbattibilità lunga 628 minuti, ma poteva finire peggio: se fosse entrato il destro di Obert... " scrive il CdS che dà 5,5 a Thiago. Più duro il commento della Gazzetta: "Forse si fa prendere dal turnover e lascia fuori Yildiz e Fagioli sbagliando. Troppo creativo, il secondo tempo è solo passivo e gestionale, perché?". Cinque in pagella in questo caso.