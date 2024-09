Juventus, i numeri dell'attacco in Serie a

6 goal (11° posto)

53 tiri (14° posto)

17 tiri in porta (13° posto)

81 tocchi in area avversaria (17° posto)

Il filo conduttore di questa prima parte di stagione della Juventus è sicuramente rappresentato dalle evidenti difficoltà che la squadra di Thiago Motta sta riscontrando dal punto di vista offensivo. La Juve, infatti, non segna in Serie A addirittura dallo scorso 26 agosto, ma quel che è peggio è che fatica - tremendamente - a creare i presupposti per andare a bersaglio. La Gazzetta dello Sport ha infatti tracciato un bilancio della produzione offensiva delle squadre di Serie A e in tal senso la Juve non occupa propriamente i primissimi posti.La Juve, con 6 goal all'attivo in A, è al momento l'11° attacco del torneo. Nelle prime sei giornate, i bianconeri hanno confezionato 53 tiri (in A 13 squadre hanno fatto meglio) di cui solo 17 in porta. Per non parlare dei tocchi in area avversaria, con la squadra di Thiago Motta che ne ha completati soltanto 81.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui