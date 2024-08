Thiago Motta è stato scelto per guidare la nuova Juventus, e insieme a Cristiano Giuntoli ha delineato la squadra, tenendo conto delle risorse economiche disponibili e della necessità di mantenere i conti in ordine. Fino a ora sono stati acquisiti quattro rinforzi, ma il tecnico attende ancora altri innesti prima della chiusura del mercato: un centrocampista, Teun, un difensore, Pierre, e due esterni, Nicoe FranciscoNel frattempo, il campo chiama e offre ai bianconeri una prima ghiotta occasione: battere il Como e sfruttare le difficoltà delle milanesi, che hanno esordito con un pareggio, e del Napoli, sconfitto al debutto. Con una vittoria, la Juventus potrebbe subito portarsi in testa alla classifica, mettendo pressione alle principali candidate per lo scudetto.