ANTONIO CONTE



MARCELLO LIPPI



FABIO CAPELLO



CARLO ANCELOTTI



MASSIMILIANO ALLEGRI

Ladiè ancora alla ricerca della forma migliore che nel pre campionato non si è vista, ora le amichevoli sono giunte al termine dopo quella di ieri contro l'Atletico Madrid. Appuntamento quindi tra una settimana esatta contro il Como per la prima gara ufficiale dei bianconeri per l'inizio di una nuova era: quella targata Thiago Motta.Era settembre 2011 quando Antonio Conte giocava le prime partite con la Juventus ed avviava da subito un ciclo vincente. Esordio con vittoria per 4-1 sul Parma, la prima gara ufficiale nel nuovissimo Allianz Stadium. Marcatori: Arturo Vidal, Stephan Lichtsteiner, Claudio Marchisio e Simone Pepe. Vittoria anche alla seconda giornata 1-0 sul Siena, pareggio alla terza: 1-1 contro il Bologna. Per la prima sconfitta bisogna aspettare il 20 maggio 2012 e la finale di Coppa Italia vinta 2-0 dal Napoli.Un salto indietro: era il 31 agosto 1994. Esordio di Marcello Lippi in panchina con la Juventus in Coppa Italia contro il Chievo, si conclude per 0-0. Prima di campionato il 4 settembre e pareggio 1-1 contro il Brescia. La prima vittoria arriva la seconda giornata contro il Bari per 2-0. La prima sconfitta invece il 15 ottobre per mano del Foggia, ancora per 2-0.Il suo percorso alla Juventus parte con la Champions League, un 2-2 contro il Djuragarden il 10 agosto 2004, stesso club poi sconfitto 4-1 nella gara di ritorno il 25 agosto. In campionato subito una vittoria con un sonoro 4-0 sul Brescia. Per la prima sconfitta bisogna attendere il 6 novembre contro la Reggiana, 2-1.Parte bene anche Carlo Ancelotti. Era il 14 febbraio del 1999 e la Juventus vinceva per 2-0 contro il Piacenza. Il primo pareggio a reti inviolate arriva contro l'Inter alla terza giornata. La prima sconfitta arriva il 3 aprile 1999 per 1-0 per mano dell'Empoli.30 agosto 2014, la prima di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Era Chievo-Juventus finita per 1-0 in favore dei bianconeri. La prima sconfitta arriva il 1 ottobre con risultato analogo per mano dell'Atletico Madrid in Champions League. Il primo pareggio invece è uno 0-0 contro la Fiorentina il 5 dicembre 2014.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui