Juventus, le parole di Thiago Motta alla Rai

Dopo il pareggio contro il Cagliari,ha parlato anche ai microfoni della Rai commentando la partita e mostrando l'arrabbiatura per aver buttato via due punti importanti. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dellaguardando il nostro livello possiamo sicuramente fare meglio. Conceicao? Alla fine è una cosa che fa bene al gioco, non c’è interpretazione, non c’è simulazione, però adesso è chiaro che aprendo un precedente così lo si deve fare sempre, non si può tornare indietro. Adesso si fischia la simulazione e si dà il cartellino".