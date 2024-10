Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Dopo due mesi abbondanti di competizioni ufficiali, in casa Juventus è tempo per i primi bilanci di una stagione che, al netto di qualche difficoltà, sta offrendo segnali indubbiamente positivi. Due vittorie su due in Champions League, quattro vittorie e quattro pareggi in campionato, con un solo goal subito, che proiettano i bianconeri al terzo posto all'inseguimento di Inter e Napoli.Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Stoccarda, ha però spiegato che dal suo punto di vista una prima grande vittoria da allenatore della Juventus l'ha già ottenuta. Ed è una vittoria preziosissima."La prima vittoria? La prima è avere giocatori forti, io ho giocatori forti. Se andiamo tutti nella stessa direzione, sapendo che i nostri obiettivi si possono raggiungere facendo bene come squadra, allora è tutto molto più facile. Ora siamo così. Una squadra che sa cosa vuole. Che ha grande atteggiamento. E dobbiamo continuare così".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui