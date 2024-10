Theo Hernandez Juve, può davvero arrivare?

e la Juventus . Fino a pochi giorni fa un accostamento dei più arditi, praticamente impossibile da immaginare. Ultimamente, invece, il nome dell’esterno francese è sempre più avvicinato a quello del club bianconero.Ma perché? La situazione sembrerebbe essere soprattutto ambientale: il Milan non sta passando un bel periodo, Theo Hernandez è indicato come uno dei calciatori in rotta con Fonseca e nella partita persa contro la Fiorentina è, insieme ad Abraham, uno dei calciatori che si è presentato dal dischetto del rigore nonostante toccasse a Pulisic tirare.In tutto questo marasma, trovano terreno fertile le voci di mercato. Prima germoglio, diventano foresta in poche ore e tra le liane viaggiano velocemente indiscrezioni e retroscena. Innanzitutto va ricordato come la posizione di Theo Hernandez al Milan, dal punto di vista contrattuale, sia piuttosto solida. Scadenza fissata nel 2026 ; tradotto: chi lo vuole deve pagare e non poco.A rendere ancora più difficoltosa un’eventuale operazione, l’affare Kalulu. Il Milan ha ceduto alla Juventus il difensore che, adesso, sta facendo la differenza in bianconero e viene rimpianto dai tifosi rossoneri. Una nuova cessione sull’asse Milano-Torino va considerata anche da questo punto di vista. Insomma, per diversi motivi: progettuali, economici, ambientali; Theo Hernandez sembrerebbe essere un nome difficilmente accostabile al mercato della Juventus. Questa la situazione ad oggi, poi, come sappiamo, le vie del marcato sono infinite.