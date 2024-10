Juventus, quando si recupera il match contro l'Atalanta

La Juventus inizia già a programmare i prossimi impegni. Oltre al rientro in campionato fissato per il 19 ottobre contro la, i bianconeri pensano già ai mesi successivi. A dicembre, infatti, sono previsti gli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium la squadra di Motta troverà di nuovo il, con l'obiettivo di riscattare l'1-1 del campionato. Nella giornata di ieri, inoltre, sono state ufficializzate anche le date della. Proprio a causa di quest'ultima, però, slitterà un big match dei bianconeri.La partita tra Juve e, prevista per il 5 gennaio, verrà rinviata perché entrambe le squadre saranno impegnate nella Supercoppa. Oltre a questa partita, slitteranno anche. Quando si recupereranno le partite? Gli orari sono ancora da definire, ma inizialmente si dovrebbe giocare. L'alternativa è spostare le gare a febbraio, in uno dei giorni tra 5, 12, 19 o 26.