Sancho, i numeri stagionali con il Borussia Dortmund

presenze: 14

gol: 2

assist: 3

minuti giocati: 953'

L'ultima idea della Juventus per aggiungere qualità in attacco, in particolare sulle corsie esterne, porta a Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United. L'esterno inglese ha avuto difficoltà con i Red Devils e a metà stagione ha cambiato maglia, trasferendosi in prestito al Borussia Dortmund, dove era esploso. E con i gialloneri si è rivisto il giocatore che aveva stupito tutti nelle passate stagioni. Ecco i suoi numeri con il Dortmund nella seconda parte di stagione.Sancho è arrivato al Borussia solo a metà stagione, sfiorando però l'impresa di vincere la Champions League. Le sue statistiche in bundesliga: