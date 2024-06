La Juventus continua ad attendere una risposta da parte di Adrien Rabiot. Più passa il tempo però e più il club bianconero si impazientisce per la situazione. Il centrocampista francese, impegnato ad Euro2024, si sta guardando intorno. Come riferisce SportMediaset, oltre alle voci sul Real Madrid, anche alcuni club di Premier League sono interessati al giocatore. E i club inglesi potrebbero garantire a Rabiot un importante bonus alla firma considerando che il giocatore arriva a parametro zero. La Juve, ricordiamo, ha proposto a Rabiot un triennale intorno ai 7,5 milioni di euro all'anno.