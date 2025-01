Juventus su Nuno Tavares? 'Ce lo hanno chiesto'

Getty Images

Juventus interessata a Tavares della Lazio

"Ci sono stati chiesti Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares. La Lazio ha molti nomi appetibili sul mercato, ma noi non dobbiamo smontare la squadra ma puntellarla", con queste parole il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale riguardo il mercato e gli interessamenti di altri club.Su, come riferisce il Messaggero, ci sarebbe l'interesse anche dellaIl club bianconero però non è l'unico club ad aver fatto un sondaggio per il terzino, anche Inter e Milan seguono il giocatore.