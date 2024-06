Juventus su Fofana: il prezzo

Il messaggio è arrivato forte e chiaro. Dal ritiro dei Bleus, a Clairefontaine, ecco le parole di Youssouf, che lasciano aperti tutti gli scenari nell'estate forse più importante della sua ancora giovane carriera. E prosegue: "Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso. PSG? Sì, è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente, non sono ossessionato. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo".Classe 1999, Fofana sarà un titolare anche della Francia di Deschamps tra le favorite alla vittoria finale degli Europei, una vetrina ulteriore per lui che già piace a club di massimo livello come Arsenal, PSG e Atletico Madrid e che potrà attirare su di sé gli occhi di mezzo mondo. E tra i club a lui interessati c'è anche la Juventus, che lo ha messo nella lista dei centrocampisti graditi sul mercato, utili per rinforzare il reparto più lacunoso.Un giocatore che, in Italia, piace molto anche al Milan.