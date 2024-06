Juventus, Barrenechea resterà?

A centrocampo la Juventus dovrà ragionare anche su qualche uscita, in particolare di quei giovani attualmente in rosa. Fa parte di questa categoria, oltre a Miretti e Nicolussi Caviglia, anche Barrenechea, che tornerà dopo il prestito al Frosinone. L'argentino è il nome caldo del momento.Barreneche infatti, come riferisce Tuttosport, piace al Villarreal e piace anche al Napoli, ma piace soprattutto al neo-tecnico bianconero Thiago Motta, che lo vorrebbe con sé almeno in ritiro. Situazione in divenire, tutti gli scenari sono ancora aperti per Enzo.