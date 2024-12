Perché Araujo non gioca con il Barcellona

Cristianocontinua a lavorare alla ricerca di rinforzi in difesa, priorità di mercato delladopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Tra i nomi accostati ai bianconeri, Alfredo Pedullà ha parlato anche di RonaldoPer il classe 1999 fino ad ora zero minuti in stagione, ma non per scelta tecnica.Araujo si è infortunato quest'estate in Copa America, disputata con l'Uruguay. Il difensore ha subito una lesione al tendine del bicipite femorale della gamba destra, che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Araujo è stato fuori per praticamente tutta la stagione, rientrando tra i convocati solo nelle ultime tre partite, senza però ancora mai entrare in campo.