Juventus-Stoccarda, il commento di Vaciago

"Non basta avere due portieri titolari se ti mancano le alternative in attacco", inizia così Guido Vaciago su Tuttosport a commentare la partita della Juventus contro lo Stoccarda. " Prestazione deludente, superficiale, perfino indolente. Non è tempo di processi, ma Thiago Motta ha delle responsabilità nella dolorosa sbandata, perché lo Stoccarda ha dominato e vinto con pieno merito, mentre la Juventus non ha creato abbastanza e, quando ci ha provato lo ha fatto con lentezza e timidezza"."È una partita amara, ma interessante per analizzare i limiti di questa Juventus, che finora aveva sempre lasciato almeno un paio di impressioni positive, mentre in una sola serata mostra, tutti insieme, i suoi difetti: l’inesperienza, la ristrettezza della rosa, la difficoltà a concretizzare le occasioni costruite (ieri comunque pochine). È una squadra che deve crescere e imparare a imporsi in tutte le situazioni".