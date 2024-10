Thiago Motta prima di Juventus-Stoccarda

Le parole diai microfoni di Sky nel pre partita di Juventus-Stoccarda: "Sono una buona squadra, contro il Real Madrid hanno meritato di più, ottima prestazione. In campionato contro il Dortmund hanno vinto 5-1 se non sbaglio, giocano bene a calcio. Nell'ultima contro il Bayer non è stato facile perché sono una bella squadra. "SULLA PARTITA - "Mi immagino una partita aperta, non lasciare troppo tempo a loro il possesso e quando abbiamo la palla attaccare bene con qualità.""Tutto, anche in base all'avversario, al nostro momento, dei giocatori, la connessione nel campo tra di loro. Undici che inizieranno forti e quelli che dovranno subentrare daranno il contributo."No, sta bene, ragazzo giovane con tanto entusiasmo, oggi Juan e Savona iniziano la partita perché stanno bene"."Fagioli potenzialmente è un giocatore straordinario, in una posizione importante del campo, deve far giocare bene la squadra, capire i momenti, quando deve accelerare, quando deve rallentare, non possiamo sempre giocare allo stesso ritmo. Fagio ha queste qualità, come Douglas Luiz, sono i termometri della squadra".