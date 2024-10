Lasi prepara a scendere in campo in Champions League contro lo Stoccarda questa sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Ieri si è svolta alla Continassa la rifinitura agli ordini del tecnico bianconero Thiago Motta. L'allenatore italo brasiliano però avrebbe ancora un dubbio a centrocampo, al momento il favorito per una maglia da titolare sembra essere, ma attenzione a Khephren Thuram che potrebbe togliere la maglia dal primo minuto al centrocampista brasiliano arrivato in estate dall'Aston Villa. Ultimo dubbio quindi per Thiago verso la notte europea di questa sera.