Juventus-Stoccarda, giocherà Danilo?

sono queste le parole usate dal tecnico della Juventus Thiago Motta dopo la sfida ai biancocelesti per parlare del difensore brasiliano Danilo. Se le idee di Thiago Motta non smettono mai di cambiare ecco quindi che il capitano bianconero potrebbe scalare nuovamente le gerarchie della Juventus. Un inizio di stagione in sordina con pochi, pochissimi, minuti avuti a disposizione fino all'ingresso nella sfida dello Stadium sabato sera con cui ha fatto breccia nel cuore del tecnico.Il difensore della Juventus infatti dovrebbe avere una maglia da titolare e la fascia da capitano al braccio questa sera in Champions contro lo Stoccarda. Con il lavoro quotidiano Danilo ha conquistato Thiago e questa sera potrebbe agire al centro della difesa, affiancato da Pierre Kalulu, turno di riposo quindi per Federico Gatti. Anche se la duttilità di Danilo è sempre stata la sua arma in più. vedremo se ora Thiago sfrutterà le sue qualità. Prima però deve superare l'esame Champions questa sera.





