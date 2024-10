Juventus-Stoccarda, la partita di Mattia Perin



Juventus-Stoccarda, i numeri di Mattia Perin

Parate: 9

Goal evitati: 2

Parate dentro l'area: 6

Rigori parati: 1

Duelli di testa vinti: 1

Tocchi: 48

Precisione dei passaggi: 85%

Micheleera squalificato per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, spazio a Mattia. L'estremo difensore della Juventus che ieri ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del suo contratto fino al 2027 ( QUI i dettagli) nella serata di ieri è stato decretato miglior giocatore della sfida di Champions League nonostante la sconfitta della Juventus.L'estremo difensore bianconero merita senza ombra di dubbio quel riconoscimento. Una sfida giocata su livelli altissimi e con cui ha salvato un risultato che poteva essere più pesante decisamente. A fine gara poi si presenta ai microfoni con il premio di miglior giocatore in mano ma con tanto rammarico negli occhi. Andiamo però ad analizzare i numeri (dati SofaScore) della partita del portiere





