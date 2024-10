Unaper 1-0 per la Juventus nella serata di ieri in Champions League per mano dello Stoccarda. Unache però nonostante si tratti della prima sconfitta europea agli ordini di Thiago Motta è sembrata svuotata e con poche idee e anzi, surclassata dallo Stoccarda. Il peggiore secondo i principali quotidiani sportivi italiani è certamente il capitano della Juventus, il brasiliano Danilo che ha anche rimediato un'espulsione. Non solo, tra i maggiori colpevoli anche il tecnico Thiago Motta. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani.





