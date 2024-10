Domani alle ore 21 scenderà in campo la Juventus all'Allianz Stadium per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Ritorna quindi la Champions per le grandi emozioni e le grandi notti europee dopo l'impresa di Lipsia. Thiago Motta scioglierà chiaramente nella giornata di domani gli ultimi dubbi di formazione ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe ottenere un turno di risposo il difensore genovese Andrea. Il giocatore che nell'ultima sfida di campionato ha indossato la fascia da capitano della Vecchia Signora ora potrebbe essere atteso da un turno di riposo. Ultimi dubbi che comunque verranno sciolti domani.