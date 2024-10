Juventus, la classifica in Champions League verso lo Stoccarda

Borussia Dortmund: 6 punti

6 punti Brest: 6 punti

6 punti Benfica: 6 punti

6 punti Bayer Leverkuen: 6 punti

6 punti Liverpool: 6 punti

6 punti Aston Villa: 6 punti

6 punti Juventus: 6 punti

6 punti Manchester City: 4 punti

4 punti Inter: 4 punti

4 punti Sparta Praga: 4 punti

Archiviato il campionato, la Juventus prepara già la prossima sfida di. I bianconeri arrivano forti del successo contro la Lazio con l'obiettivo di dare continuità a questi risultati in casa. A Torino arriva lo, che invece in campionato hae cercherà sicuramente un riscatto. In Champions League i bianconeri hanno avuto un grande inizio, vincendo entrambe le partite contro. Ma dove si trova la Juve in classifica nella competizione europea?