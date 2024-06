Le offerte rifiutate da Juventus



Quanto chiede la Juventus?

Un passo alla volta, non ancora quelli decisivi. Laè ancora al lavoro per ottenere uno sponsor di maglia all'altezza del nome, del brand, della storia. Non c'è ancora un'ufficialità perché si continua a lavorare affinché possa emergere la miglior soluzione possibile.Nelle ultime settimane si è tornati a parlare della pista, in particolare dei colloqui effettuati tra i dirigenti bianconeri e le compagnie aeree di bandiera. Come raccontato da Antonio Corsa , una di queste è stata imbastita con. Risultato: già dallo scorso ottobre, tutto fermo, ogni prospettiva arenata. La proposta è stata rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa.Sul piatto,di sponsorizzazione, un affare da. Praticamente, la metà rispetto a quanto raccolto nei tempi d'oro - quelli sì - con Jeep sul petto.Altri passi erano stati fatti con: è l'altra compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, nonché una delle principali fonti di sostentamento del calcio locale. A quest'ultimo e con quest'ultimo Saudia sta lavorando, salvo qualche incursione con la Roma (alla quale è interessata) e con il Newcastle, di proprietà saudita.Va da sé: sarà complicato ottenere gli introiti garantiti da Jeep, ma allo stesso tempo la richiesta dellaresta superiore alla proposta declinata da. Al momento, tutto è ancora aperto, così com'è aperta la porta della società a nuove proposte.Si sta costruendo una grande, per farne parte bisognerà essere dunque all'altezza.