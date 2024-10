Trevisani a Cronache: le parole sulla Juventus

"L'errore è grave ma non si può discutere. Si può parlare dei cambi, diHa tirato fuori di un metro e mezzo, una roba oscena ma io dico chi se ne frega. Capocannoniere della squadra, ha fatto vincere la partita del quinquennio a Lipsia. Puoi vincere 1-0 eh", queste le parole di Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio dopo il pareggio della"Douglas Luiz è stato prima pigro e poi approssimativo, da due errori in un solo colpo ma l'analisi per me è più profonda.Ha perso Koopmeiners, hai l'avversario più arrabbiato. E sono entrati due giocatori più offensivi di quelli usciti, Fagioli e Mckennie al posto di Locatelli e Thuram. Eri stanco e ha pagato la stanchezza. Un po' troppa euforia, non mi piace ridurre agli episodi. Ci sono tante cose che portano al risultato".