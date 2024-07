Cessione Soulé: di quanto sarà la percentuale sulla futura rivendita?

Matias Soulé rimane un giocatore in uscita nonostante ancora non sia arrivata l'offerta che accontenti la Juventus. La Roma non molla il talento argentino ed è fiduciosa di poter arrivare all'accordo con la Juventus sulle cifre dell'operazione. In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, a convincere i bianconeri ad accettare la proposta potrebbe essere la percentuale sulla futura rivendita del giocatore.La Juventus ha già concluso un'operazione che prevede una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Si tratta di Barrenechea ed Iling Junior, ceduti all'Aston Villa. La Juve si è garantita il 10% sulla futura rivendita dei due giocatori. Ecco, potrebbe accadere la stessa cosa con Soulé. Come riporta la Gazzetta infatti, nell''operazione per l'argentino potrebbe essere inserito addirittura il 15-20% sulla futura rivendita. Così la Roma prova a convincere il club bianconero.